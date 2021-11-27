Правительство утвердило правила определения границ бедности в России

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило порядок определения "границ бедности" и показателя "уровень бедности" в целом по Российской Федерации и по ее субъектам.

Так, базовые границы бедности в целом по РФ (субъектам РФ) устанавливаются на уровне величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ (ее субъектам), установленных за IV квартал 2020 года, следует из постановления правительства от 26 ноября.

Кроме того, значения границ бедности на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по РФ и ее субъектам "определяются путем умножения значений базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 года, полученный цепным методом, в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации".

Правительство определяет "базовые границы бедности" как "исходные значения границ бедности, устанавливаемые для дальнейшего ежегодного расчета границ бедности"; "границы бедности" - как показатель, с которым сравниваются доходы домохозяйства в целях расчета показателя "уровень бедности". Так, показатель "уровня бедности" будет рассчитываться как доля численности населения с доходами ниже границ бедности по РФ (субъектам РФ) в процентах к общей численности населения страны (субъекта).

В постановлении также отмечается, что значения границ бедности и показателей уровня бедности по РФ определяются ежеквартально, по субъектам РФ - ежегодно.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с января 2021 года.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Минтруд внесет на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений проект постановления правительства, который вводит дополнительный инструмент для оценки бедности в РФ.

"Границей бедности" будет показатель, дополняющий прожиточный минимум - он будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого "минимального" набора потребления. Первый показатель, рассчитываемый ежеквартально, предполагается использовать как целевой, второй, привязанный к медианному доходу, останется базой для расчета пособий", - говорилось в публикации.