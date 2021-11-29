Минцифры готово учредить Фонд поддержки литераторов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило проект президентского указа о создании Фонда поддержки российских литераторов, документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что министерство станет учредителем фонда.

Проект подготовлен во исполнение поручений президента Владимира Путина и вице-премьера Татьяны Голиковой. Общественное обсуждение проекта завершится 13 декабря.

Фонд создается ради оказания мер дополнительной поддержки "отечественной литературной деятельности и российских литераторов путем создания необходимых условий для творческой работы литераторов, а также обеспечения целевого использования и сохранности передаваемого Фонду ранее принадлежавшего Союзу писателей СССР и Литературному фонду СССР недвижимого имущества", говорится в пояснительной записке к проекту.

Имущество фонда предлагается формировать за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имущественного взноса государства, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с российским законодательством.

В качестве имущественного взноса государства фонду для его размещения будет передано федеральное имущество, ранее принадлежавшее ликвидированным Союзу писателей СССР и Литературному фонду СССР. Кроме того, правительство может принять решение о передаче фонду иного имущества, находящегося в федеральной собственности.

Высшим коллегиальным органом создаваемого фонда предлагается сделать совет. Председателя совета будет назначать правительство по согласованию с Минцифры, кандидатуру будет предлагать Ассоциация союзов писателей и издателей. Руководить фондом будет его гендиректор, назначенный советом.

Надзор за работой фонда, его тратами и соблюдением им законов будет осуществлять действующий на общественных началах попечительский совет фонда, который утвердит правительство.