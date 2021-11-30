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Уголовное дело по факту гибели пяти человек в пожаре возбудили в Приморье

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту гибели пяти человек в пожаре возбудили в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"29 ноября 2021 года во время тушения пожара в одноэтажном доме по улице Столетова в город Уссурийске погибло 5 человек", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи, они провели осмотр и установили личности погибших. По предварительным данным, погибшие долгое время употребляли алкоголь. По одной из версий, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Как сообщалось, в понедельник в одноэтажном частном жилом доме по ул. Столетова произошел пожар, в результате которого погибли трое мужчин и две женщины. На место происшествия выехал и.о. городского прокурора Иван Бутов. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

По данным регионального главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:41 (13:41 мск), через пять минут к месту происшествия прибыли пожарные. Через час они ликвидировали огонь на площади 76 кв. м. Пожар тушили 15 человек, было задействовано пять единиц техники.

Приморский край

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