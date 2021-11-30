Ограблен филиал банка в Екатеринбурге

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Свердловская полиция устанавливает обстоятельства ограбления филиала банка в Екатеринбурге, предварительный ущерб - несколько миллионов рублей, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Накануне филиал екатеринбургского банка, расположенный на улице Космонавтов, подвергся ограблению. На месте ЧП работает полиция, устанавливает более подробные обстоятельства, предпринимается комплекс оперативных мер, направленных на раскрытие данного преступления. Предварительный ущерб составляет несколько миллионов рублей. Точнее можно будет сказать после завершения инвентаризации", - сказал Горелых.

Он также уточнил, что представители финансового учреждения, когда приехали в филиал, но не смогли попасть внутрь, вызвали мастера и только после вскрытия двери выяснилось, что в банк проникли воры.

"Внутри служебных помещений царил беспорядок. Очевидно, что к преступлению злоумышленники тщательно готовились, так как было испорчено специальное оборудование", - добавил Горелых.

Он также уточнил, что на место ЧП выезжали специалисты ЧОПа после сработки сигнализации, с которым организация заключала договор, но они взлома не обнаружили и уехали, не сообщив об этом в полицию.