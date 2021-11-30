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В России запретили оборот еще девяти анаболиков и стимуляторов для спортсменов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правительство по предложению МВД своим постановлением ввело уголовную ответственность за незаконный оборот девяти анаболических агентов и стимуляторов, сообщили в пресс-центре министерства.

Под запрет попали N,N-DMPEA, ДМАА, метилклостебол, метилстенболон, N-MePEA, овандротон, пагоклон, соматотропин и 6-хлортестостерон.

В МВД отметили, что соматотропин все чаще производят и продают как БАД, хотя это "имеющий высокий анаболический отклик и активно использующийся в спортивной среде гормон роста, который при превышении допустимой терапевтической дозировки пагубным образом воздействует на здоровье потребителя". Вводимые меры не ограничат использование соматотропина в медицинских целях, но позволят сократить его контрабанду, рассчитывают в полиции.

"Также постановлением устанавливаются меры государственного контроля в отношении вещества пагоклон, обладающего воздействием на организм человека, идентичным подконтрольному на территории РФ сильнодействующему веществу зопиклону", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что большинство запрещенных веществ относятся к анаболическим стероидам и психостимуляторам, которые работают как допинг и позволяют спортсмену быстро "набрать необходимую физическую форму либо получить преимущество в различных спортивных состязаниях". Современные технологии позволяют синтезировать новые виды таких веществ, не входящие в списке запрещеных, поэтому список приходится расширять.

С января по сентябрь 2021 года полицейские изъяли из оборота порядка 1,4 тонны сильнодействующих веществ, из которых более 20 % пришлось на анаболики, отметили в ведомстве.

В связи с принятием постановления, для компаний и ИП появятся новые обязанности по переоформлению лицензий на производство, оборот и применение лекарственных средств. Постановление вступит в силу 23 мая 2022 года.

МВД

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