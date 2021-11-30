Эксперт заявила, что доля диабетиков среди заболевших COVID-19 составляет 10%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Порядка 10% зараженных коронавирусом болеют сахарным диабетом; из-за пандемии COVID-19 снизилась выявляемость этого заболевания, сообщила главный внештатный эндокринолог Минздрава РФ в Центральном федеральном округе, заведующая кафедрой эндокринологии Института клинической медицины имени Склифосовского 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Нина Петунина.

"Почему мне хотелось выделить диабет - это одна из самых частых коморбидностей (сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний) при заболевании COVID-19. До 10% больных коронавирусом имеют диабет", - сказала Петунина на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, в РФ в онлайн-режиме ведется регистр по распространенности диабета в стране. "По регистру 3,2% - распространенность (диабета) на 1 января 2021 года. Но международная федерация диабета называет другие цифры, говорит о том, что распространенность в России - около 9% и реальное количество больных - 9-12 млн", - отметила она.

Петунина добавила, что на начало текущего года в РФ около 5 млн людей болеют диабетом. "Это уже зарегистрированные случаи (...). Ежедневно умирает около 300 человек по причине диабета, заболевает около 800 человек", - добавила эксперт.

Специалист также сообщила, что в 2020 году после объявления начала пандемии коронавируса снизилась выявляемость по диабету второго типа по сравнению с предшествующими годами на 30%.

"Это связано с периодом самоизоляции, с изменением доступности оказания первичной помощи, это грозная цифра, потому что это шаг к поздней диагностике, к диагностике на этапе имеющихся осложнений с нарушением прогноза", - сказала она.

"Что касается смертности - общий показатель не сильно изменился, прирост по смертности за 2020 год - 0,7%. Но смертность от других причин, не связанных с самим диабетом, - риск увеличивается на 15%. Вклад коронавирусной инфекции - 5%. 4,7% - увеличение случаев (диабета) по причине респираторных заболеваний и заболевания легких", - сообщила эксперт.