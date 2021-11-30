Сенатор предложил упростить признание белорусов и украинцев носителями русского языка

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, позволяющий признавать белорусов и украинцев носителями русского языка в упрощенном порядке.

Законопроект внес сенатор Сергей Цеков.

В документе предлагается признавать граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, носителями этого языка без соблюдения условий постоянного проживания их самих либо их родственников по прямой восходящей линии на территории РФ.

Принятие законопроекта "позволит оптимизировать и упростить процедуру признания носителя русского языка, а в дальнейшем получения вида на жительство и гражданства Российской Федерации для граждан Республики Белоруссия и граждан Украины", отмечается в законопроекте.