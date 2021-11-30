Двое экс-полицейских осуждены в Башкирии за избиение подозреваемого

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Башкортостане вынес обвинительный приговор двоим бывшим оперуполномоченным по делу о выбивании признательных показаний у подозреваемого.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, оба фигуранта признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Кроме того, один признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Каждому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права на 3 года занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Установлено, что в марте этого года трое сотрудников отдела уголовного розыска, используя электрошокер, избили подозреваемого, чтобы получить признательных показаний.

Кроме того, один из оперуполномоченных незаконно приобрел 76 патронов 9-миллиметрового калибра, которые хранил в своей квартире.

Подсудимые полностью признали вину. Они взяты под стражу в зале суда.

В отношении одного из обвиняемых дело было прекращено на стадии предварительного расследования в связи с его смертью.