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Уфимца будут судить за перелом руки токсикологу

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Уфе мировой суд участка № 2 по Октябрьскому району рассмотрит уголовное дело о нападении пациента на двух врачей городской больницы № 21, сообщила прокуратура Башкирии.

По версии следствия, 36-летний Ренат Юсупов в июле был доставлен в больницу с отравлением неустановленным веществом. Он был нетрезв. Когда врач-токсиколог попыталась его осмотреть, он без причин сломал ей руку, считает следствие.

Затем в кабинет токсиколога зашел реаниматолог, чтобы помочь коллеге, Юсупов избил и его, говорится в пресс-релизе. Реаниматолог получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и синяки.

Вину Юсупов признал.

Ему вменили хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести.

Уфа Башкирия Прокуратура Башкирии

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