Россиян призвали провести Новый год дома, чтобы не завезти в РФ "омикрон"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала гражданам провести новогодние праздники в РФ, чтобы избежать риска завоза в страну "омикрон"-штамма коронавируса.

"Учитывая скорость распространения нового штамма, я вынуждена обратиться к нашим гражданам с просьбой быть внимательнее к своему здоровью. Новогодние праздники лучше провести дома, (...) многие граждане планируют свои поездки, свой отдых, в том числе, и за рубежами России. Сегодня очевидно, что лучше это сделать дома", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на неопределенно долгий срок", - добавила глава Роспотребнадзора.