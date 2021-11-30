Заболеваемость COVID в РФ снижается почти четыре недели подряд

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом в РФ за месяц снизилась на 16%, за прошедшую неделю заболеваемость снизилась на 8%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ за прошедшую неделю мы отмечаем снижение на 8% заболеваемости, снижение мы наблюдаем почти 4 недели подряд. И если сравнивать начало ноября с сегодняшним днем, то снижение составило 16%", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Она уточнила, что снижение заболеваемости ковидной пневмонией, выявленной в первые дни после заболевания, составило 30%. А снижение удельного веса выявляемых в общем количестве исследований положительных ПЦР-тестов составило 28%, что "говорит о стабилизации ситуации в целом, но (...) ситуация в различных регионах разная".

В семи регионах РФ, по словам Поповой, наблюдается продолжающийся рост заболеваемости - это Амурская, Челябинская, Сахалинская области, Приморский, Хабаровский края и республика Дагестан. При этом рост заболеваемости в этих регионах не превышает 8%.

В 22 субъектах ситуация с коронавирусом пока стабильна, значимой динамики изменения заболеваемости нет, а в 56 субъектах РФ наблюдается выраженное снижение заболеваемости, при этом, как отметила глава Роспотребнадзора, в Севастополе за прошедшую неделю выявляемые случаи сократились на 21%, в Санкт-Петербурге на 36,6%.

Максимальный уровень заболеваемости COVID-19, по словам Поповой, сохраняется среди граждан старше 65 лет - они остаются наиболее поражаемой группой населения.

В свою очередь глава Минздрава РФ отметил, что несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, необходимо продолжать сохранять ограничительные меры.