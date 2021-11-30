В РФ выявлено минимальное с 15 октября число случаев COVID-19 за сутки

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 32 648 случаев, сообщает оперштаб.

В стране минимальное с 15 октября число новых заболевших COVID-19, в тот период начинался очередной подъем заболеваемости, в настоящий момент идет постепенный спад уровня заболеваемости.

За сутки в стране умерли от вируса 1 229 человек. Больше всего скончавшихся в Москве - 97, в Петербурге - 69, в Московской области - 50.

Общее число жертв COVID-19 достигло 275 193.

Поправились и выписаны 8,329 млн пациентов, в том числе 33 442 за последние сутки, из них 3 816 выздоровевших приходится на Москву.

Новые заражения фиксировались во всех 85 регионах РФ. В Москве зарегистрировано 2 788 новых случаев COVID-19, это минимум заражений за пять последних дней.

В Московской области - 2 215 заболевших, в Санкт-Петербурге - 2 103. В этих двух регионах пока наблюдается скачкообразное развитие ситуации по заболеваемости коронавирусом.

Всего в России за время пандемии зарегистрирован 9 млн 636 881 случай коронавирусной инфекции.