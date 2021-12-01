Доступы и блокировки: какие законы о регулировании интернет-ресурсов вступят в силу 1 декабря

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В России 1 декабря вступает в силу закон, позволяющий пользователям получить доступ к ряду сайтов при нулевом балансе. Кроме того, с начала зимы заработает закон, предусматривающий блокировку сайтов финансовых пирамид и других мошеннических онлайн-ресурсов.

Социальные сайты - бесплатно

Поправки о так называемом бесплатном "социальном интернете" вносят изменения в федеральный закон "О связи" (126-ФЗ). Они обязуют операторов связи предоставлять россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным сайтам и программам. В экспериментальном режиме "бесплатный интернет" начали тестировать летом 2020 года. Тогда в список социально значимых сайтов вошли соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы "Яндекса", портал "Госуслуги". Всего в перечень включен 391 сайт.

Операторы связи и интернет-компании намеревались потребовать от государства компенсацию за предоставление бесплатного доступа к социально значимым сайтам. В начале 2020 года "Коммерсантъ" сообщал, что бесплатный доступ к таким ресурсам обойдется интернет-компаниям и операторам более чем в 150 млрд рублей в год.

По мнению главы агентства TelecomDaily Дениса Кускова, со вступлением закона в силу нагрузка на операторов может серьезно возрасти из-за того, что в перечень социально значимых ресурсов входят социальные сети.

"Это определенным образом нагружает сети операторов, учитывая, что они должны предоставлять доступ даже при нулевом балансе, и это не есть хорошо. Надеюсь, что не будет значительного изменения трафиков, что ухудшит работу других людей, учитывая, что возле одной базовой станции может находиться определенное количество пользователей с одинаковым качеством связи", - сказал он.

Вместе с тем, эксперт отметил, что в связи с нововведением сайтам не грозят перебои в работе: большинство из них имеют хорошие технические характеристики.

Глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников, наоборот, уверен, что нововведение никак не отразится на нагрузке операторов связи, а трафик на социально значимых онлайн-ресурсах вряд ли значительно возрастет.

"Скорее всего, бесплатный доступ к подобным ресурсам нужен для ситуации, когда по какой-то причине, независимой от граждан, трафик закончился, либо человек не успел оплатить пакет услуг, но ему потребовалось срочно зайти на социально значимый ресурс", - подчеркнул Гребенников.

Борьба с финансовыми пирамидами

Ресурсы, созданные финансовыми мошенниками, теперь будут блокироваться во внесудебном порядке. Речь идет о сайтах, имитирующих официальные ресурсы банков и финансовых организаций. Также под санкции могут попасть сайты, побуждающие участвовать в "финансовых пирамидах".

Согласно закону, мошеннические сайты теперь будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке в течение нескольких дней. Раньше на это могло уходить несколько месяцев.

Центробанк также сможет обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к сайтам, распространяющим информацию о неправомерном доступе к информационным системам кредитных организаций или некредитных финансовых организаций. Рассмотрение дел о блокировке сайтов мошенников будет проходить в соответствии с КоАП РФ.

Соответствующий закон №250 ФЗ был подписан президентом 1 июля 2021 года. Он вносит изменения, в частности, в отдельные стати ФЗ "О банках и банковской деятельности", "О рынке ценных бумаг", "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

По мнению Гребенникова, такая инициатива необходима, поскольку подобные ресурсы ранее можно было блокировать только по решению суда, что было "долго и неэффективно". Однако важно, чтобы санкции были справедливыми, подчеркнул он.

"Чем быстрее все будет реализовано и чем чаще будут блокировать именно мошеннические ресурсы, тем будет лучше. Вопрос как всегда остается в деталях: главное, чтобы не заработались и не начали под видом мошеннических ресурсов блокировать сайты, которые по каким-то причинам неугодны тем или иным структурам", - уточнил глава РОЦИТ.