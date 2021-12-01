Ураган в Крыму сломал двухсотлетний земляничник

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Никитском ботаническом саду в Ялте недавний ураган уничтожил двухсотлетний земляничник крупноплодный и повредил еще одно дерево - пятисотлетнее, рассказал "Интерфаксу" заведующий лабораторией дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры сада Владимир Герасимчук.

По его словам, погибло дерево посадки 1820-х годов, которое появилось в саду еще при первом его директоре Христиане Стевене. Это был старейший земляничник сада.

"Старовозрастные деревья зачастую повреждаются гнилями, особенно у основания. Подгнившие корни были, дерево не выдержало", - объяснил дендролог.

Кроме того, ураганом сломлена половина кроны пятисотлетнего дуба пушистого.

"Это дерево местное, говоря научным языком, абориген. Дуб пушистый растет дико по южному Крыму - на побережье и в крымских горах. Таких старовозрастных деревьев у нас немного", - сказал Герасимчук.

Также поломаны несколько скелетных ветвей на сосне алеппской, которой больше 120 лет.

"Довольно много боковых, где-то скелетных ветвей сломлено на кедрах, особенно - гималайских, на кипарисах, лаврах", - отметил собеседник агентства. При этом, по его словам, деревья продолжают жить.

Это не первый ураган для сада, но на памяти ученого старые деревья до сих пор не повреждались до такой степени последние двадцать лет.

"Ураган был довольно сильный, порывы ветра - 35 метров в секунду", - напомнил Герасимчук.

On the whole it is safer to stick to Arbutus unedo, so rewarding with its green leaves throughout the winter, and so pretty with its waxy racemes and scarlet fruits in autumn. https://t.co/k3YgkdFCgu pic.twitter.com/5JZvewrAgv — Vita Sackville-West (@thegardenvsw) November 30, 2021

Никитский ботанический сад был создан в 1811 году по указу Александра I, подписанного по просьбе херсонского военного губернатора герцога Эммануила Осиповича де Ришелье. Теперь это крупнейшее хранилище видового и сортового разнообразия южных плодовых культур, включающего более 11 тысяч сортов персика, абрикоса, алычи, черешни, яблони, груши, айвы, хурмы, инжира, граната, маслины, зизифуса.

Ураган обрушился на Крым 29 ноября. Непогода серьезно нарушила энергоснабжение региона, пострадали шесть человек.

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