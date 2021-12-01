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Шквалистый ветер повредил газопровод и линии электропередач в Кабардино-Балкарии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Поселок Терскол в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии остался без газоснабжения и электроснабжения из-за сильного ветра, сообщили "Интерфаксу" в республиканском главке МЧС России в среду.

"Из-за шквалистого ветра накануне вечером произошли падения деревьев, повредивших газопровод высокого давления и линии электропередач. Деревья сразу убрали, а с рассветом начнутся работы по восстановлению газоснабжения и электроснабжения населенного пункта", - сказал сотрудник ведомства.

Ранее в Кабардино-Балкарии было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 30 м/с, ожидаемого в горных районах республики 1 декабря.

Кабардино-Балкария МЧС РФ

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