Евкуров проинспектировал подготовку военных на полигоне Молькино

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров проинспектировал ход подготовки военнослужащих с учетом опыта спецоперации и применения новых методик обучения на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

Там он проверил, как обновляется учебно-материальная база полигона, изучил методики обучения, в том числе работе с беспилотниками и использованию боевой техники.

"Техническое оснащение у нас развивается и, как раньше было у нас, после стрельбы БМП или танка, необходимо было выезжать мишенной команде к мишени и смотреть попадания, сейчас все это видно на экране. Это большой плюс", - сказал Евкуров на стрельбище, где отрабатывалась работа БТР-82 с закрытых огневых позиций.

На стрельбище установлена новая цифровая система учета попаданий, которая позволяет командирам в режиме реального времени отслеживать поражение цели и работу личного состава.

Также Евкуров проверил ход обновления учебно- материальной базы полигона, где появились отдельные площадки для тренировки операторов FPV-дронов и разведывательных квадрокоптеров.

"Если брать в целом все, что мы сделали [касательно изменений в учебно- материальной базе Минобороны], около 50-60% - это инициативы от солдат и офицеров, с учетом опыта СВО", - рассказал Евкуров.

Примерами таких нововведений он назвал методики боя в траншеях и уклонения от FPV-дронов, а также обновление методики использования приборов бесшумной и беспламенной стрельбы.