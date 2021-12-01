Падение лифта с пассажиром в Иркутске будут расследовать как покушение

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Иркутске в связи с падением лифта в подъезде жилого дома на улице Маршала Конева возбуждено уголовное дело о покушении на убийстве, совершенном общеопасным способом ( ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК), сообщили в СК.

30 ноября стало известно, что в этом доме с шестого этажа сорвался лифт с пассажиром. Система торможения задержала лифт на третьем этаже, 30-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

Следователи СК, полицейские и криминалисты выяснили, что в лифте произошел взрыв - там сработало кустарное пиротехническое устройство без поражающих элементов. По подозрению в организации взрыва задержан 50-летний жилец этого же подъезда. У него дома и в гараже прошли обыски. Следствие попросит суд его арестовать.

"Установлено, что подозреваемый совершил преступление из личных неприязненных отношений", - говорится в пресс-релизе.