Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Столтенберг призвал не путать защиту союзников по НАТО и поддержку Украины

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не путать поддержку альянсом своих стран-членов в рамках договора альянса и помощь партнерам, таким как Украина.

В ходе общения с журналистами в Риге он отметил, что союзникам по НАТО альянс гарантирует защиту в рамках пятой статьи устава. А Украина - это партнер.

"Это партнер, которого мы высоко ценим, мы предоставляем ей политическую и практическую поддержку", - заявил Столтенберг.

Так он ответил на вопрос о том, как Североатлантический альянс может реагировать в случае обострения ситуации с войсками РФ близ границы с Украиной.

НАТО Йенс Столтенберг Украина

Новости

Путин заявил об угрозах для жителей ЛНР и ДНР из-за передвижения украинских войск

Путин заявил об угрозах для жителей ЛНР и ДНР из-за передвижения украинских войск
Пандемия коронавируса

Не привившихся от COVID греков старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро в месяц

Не привившихся от COVID греков старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро в месяц

Рост потребительских цен в еврозоне ускорился до максимума с июля 1991 года

Пандемия коронавируса

Штамм COVID-19 "омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах мира

НАСА отменило сегодняшний выход астронавтов в открытый космос из-за космического мусора

НАСА отменило сегодняшний выход астронавтов в открытый космос из-за космического мусора
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,2 млн

Что случилось этой ночью: вторник, 30 ноября

Антонов заявил об искажении госдепом фактов о высылке дипломатов из США

Антонов заявил об искажении госдепом фактов о высылке дипломатов из США

Республиканцы заблокировали быстрое принятие оборонного бюджета США на 2022 год

Республиканцы заблокировали быстрое принятие оборонного бюджета США на 2022 год
Пандемия коронавируса

В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации от COVID

В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации от COVID
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });