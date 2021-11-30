Столтенберг призвал не путать защиту союзников по НАТО и поддержку Украины

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не путать поддержку альянсом своих стран-членов в рамках договора альянса и помощь партнерам, таким как Украина.

В ходе общения с журналистами в Риге он отметил, что союзникам по НАТО альянс гарантирует защиту в рамках пятой статьи устава. А Украина - это партнер.

"Это партнер, которого мы высоко ценим, мы предоставляем ей политическую и практическую поддержку", - заявил Столтенберг.

Так он ответил на вопрос о том, как Североатлантический альянс может реагировать в случае обострения ситуации с войсками РФ близ границы с Украиной.