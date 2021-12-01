Петербуржец отсудил у МВД 39 тыс. рублей за отданные в отделе полиции штаны

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга взыскал компенсацию морального вреда в пользу местного жителя, которому пришлось находиться в отделе полиции без штанов, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Из иска петербуржца следует, что 27 января в отношении него вынесли постановление по ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и оставили в отделе полиции. Истец отметил, что там полицейские заставили его снять штаны из-за того, что в них был вшит шнурок (у задержанных принято изымать шнурки и ремни - ИФ), и весь период нахождения в отделе мужчине пришлось провести без штанов. Петроградский суд Петербурга производство по делу прекратил, и 28 января мужчину отпустили.

Иск мужчины удовлетворен частично. Заявитель требовал компенсацию в 1 млн рублей и возмещение убытков на сумму около 57 тыс. рублей.

В соответствии с решением суда МВД России должно заплатить истцу 2 тыс. рублей компенсации, а также возместить расходы по оплате госпошлины в 2 150 рублей и услуг защитника и представителя в размере 35 тыс. рублей, говорится в сообщении.