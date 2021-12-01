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В Нижегородской области возбудили дело после смерти девочки с муковисцидозом

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Нижегородской области в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства гибели десятилетней девочки, не получившей необходимого лекарства, сообщается на сайте СКР в среду.

Материалом для возбуждения уголовного дела по ст.293 УК РФ (халатность) стали публикации СМИ, в которых сообщалось, что мать ребенка через суд добилась предоставления чиновниками нужного лекарства, "однако из-за бюрократических проволочек девочка умерла, так и не дождавшись соответствующего препарата".

"Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти девочки в Нижегородской области из-за необеспечения лекарством (...) А.И. Бастрыкин поручил в рамках расследования выяснить все обстоятельства и причины, которые привели к гибели ребенка, а также установить, чьи действия либо бездействие привели к трагическим последствиям", - говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее о смерти десятилетней девочки с муковисцидозом сообщила директор благотворительного фонда "Кислород" Майя Сонина на своей странице в фейсбуке. По ее данным, девочка с трех лет болела пневмониями, у нее в легких была опасная бактериальная флора. По информации директора фонда, пациентка не получала жизненно важных дорогостоящих антибиотиков и медицинской техники, лишь базовый набор лекарств.

Нижегородская область СКР

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