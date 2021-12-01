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Водителей, лишенных прав за пьяную езду, при возврате документов проверят на алкоголизм

Водителей, лишенных прав за пьяную езду, при возврате документов проверят на алкоголизм
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Водителей, которые ранее были лишены водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, с 1 марта будущего года при прохождении медицинского освидетельствования для возврата удостоверения будут проверять на алкоголизм и наркотическую зависимость, говорится в приказе Минздрава.

Документ, вступающий в силу с 1 марта 2022 года, опубликован на официальном портале правовой информации в среду.

Как пояснил журналистам главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, помимо медосвидетельствования водителей, лишенных прав за езду в нетрезвом виде, новые правила касаются также процедуры возврата водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Водителям "придется пройти химико-токсикологическое исследование, устанавливающие факт употребления психоактивных веществ (наркотиков и психотропных веществ) и лабораторные исследования крови и (или) мочи" для проверки на алкоголизм "в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением" спиртного, сказал Брюн.

Кроме того, при наличии клинических признаков алкогольной или наркотической зависимости некоторых водителей в ряде других случаев, к примеру, при замене водительских прав, врач также может направить на прохождение дополнительного химико-токсикологического исследования и лабораторные исследования крови и (или) мочи, отметил Брюн.

Изменение формы справки

По его словам, также меняется форма справки. "Теперь в справку вносятся все обследования врачей-специалистов, лабораторные и инструментальные исследования. Таким образом, усиливается значение выданной справки и ответственность каждого специалиста, то, чего не было ранее. Потому что теперь медицинский регистратор обязан будет проверить штампы специализированных организаций (наркологических и психоневрологических диспансеров), и только после этого выдать заключение", - пояснил Брюн.

Новый формат документа, как ожидают в Минздраве, позволит избежать фальсификаций справок, так как ранее не требовалось фиксации осмотра и лабораторных исследований ни психиатром, ни наркологом, что позволяло недобросовестным организациям выдавать справки без осмотра врачами-специалистами. "И добавляется ответственность. Что хорошо, поскольку часто кандидаты в водители покупали в частных компаниях справку без осмотра специалистов. Это плюсы", - сказал Брюн.

"Минусов мы не видим. Это положительно отразится на контроле за водителями, которые были лишены права вождения и будут дополнительно обследованы, что в целом позволит уменьшить количество ДТП, позволит усилить профилактику наркологических заболеваний, так как наркологическая служба будет дополнительно выявлять граждан с зависимостью от психоактивных веществ и алкоголя", - заключил главный нарколог Минздрава.

Согласно статистике ГИБДД, в Российской Федерации в 2020 году совершено 12 845 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и 3 121 ДТП с участием водителей, которые отказались от прохождения медосвидетельствования.

В общей сложности в результате этих дорожно-транспортных происшествий в прошлом году погибли 3 524 человека и были ранены 21 459 человек.

Минздрав РФ Евгений Брюн

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