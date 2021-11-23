Минздрав разработал новые правила выдачи медицинских справок для водителей

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ подготовил проект новой процедуры получения медицинских справок для автомобилистов, в нем впервые говорится об обязательных лабораторных исследованиях для тех водителей или кандидатов в водители, у которых выявят клинические признаки наркологических расстройств, сообщает во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Из новых правил выдачи медсправок уберут дорогостоящие CDT-тесты, с помощью которых планировалось проверять кандидатов в водители на хронический алкоголизм. Кроме того, эти правила, как заявили в пресс-службе Минздрава, предусматривают уточнение процедуры медицинского освидетельствования в отношении групп риска. К этим группам относятся водители или кандидаты в водители с "клиническими признаками наркологических расстройств, а также водители в случае возврата им удостоверения после истечения срока лишения прав", пояснили в ведомстве.

В настоящее время процедура освидетельствования состоит из двух этапов: предварительных экспресс-тестов, позволяющих определить наличие в организме наркотиков, и лабораторного исследования мочи, которое проводится в случае положительного результата экспресс-теста.

Минздрав предлагает направлять часть автомобилистов на лабораторное исследование независимо от результата теста. Такое решение будет принимать нарколог, выявивший у кандидата в водители одно три признака употребления наркотиков, пишет "Ъ".

Среди этих признаков - "неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм", "ускорение или замедление темпа мышления", "эмоциональная неустойчивость", повышенная потливость, заторможенность, сонливость или возбуждение, бледность, сухость кожи, учащение или замедление дыхания, чрезмерно низкий или высокий пульс, сужение или расширение зрачков, тремор рук, а также признаки "внутривенного введения веществ", включая следы от инъекций, сообщили в Минздраве.

Эксперты, опрошенные "Ъ", раскритиковали предложенный перечень клинических признаков употребления наркотиков. Директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин назвал его "чрезвычайно субъективистским".

"Если я отказываюсь выполнять абсурдные требования - это неадекватное поведение или эмоциональная неустойчивость? Почему гипергидроз (повышенная потливость) тоже является подозрительным симптомом?", - задался вопросом Зобин.

Нарколог Александр Ковтун в свою очередь заявил, что на основании предлагаемого перечня признаков практически любого человека можно будет направлять на лабораторное исследование мочи.

Напомним, что новые правила выдачи медицинских справок для водителей Минздрав подготовил еще в 2019 году. Они предполагали использование CDT-тестов. Однако из-за этого стоимость процедуры освидетельствования в ряде регионов могла вырасти до 5 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2019 года назвал повышение стоимости прохождения медкомиссии "чушью". Он сказал, что при МРОТ в 11 280 рублей странно устанавливать цену в 5000 рублей за справку, чтобы человек отдавал за нее "ползарплаты". Глава государства отметил нужность тестирования, но предложил вводить его разумно и хотя бы поэтапно.

После критики Путина проект правил отправили на доработку, с тех пор было представлено несколько его редакций.