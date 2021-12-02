Правительство РФ утвердило создание "Квантовой долины" в Нижегородской области

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Нижегородской области инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина", сообщает пресс-служба кабмина в четверг.

Финансировать создание центра планируется из регионального бюджета и внебюджетных средств.

Согласно сообщению, на базе ИНТЦ планируется развивать современные цифровые технологии, включая квантовые технологии и искусственный интеллект. В числе направлений деятельности центра также создание инновационных производств, интеллектуальных транспортных систем, реализация проектов в области высокотехнологичной персонализированной медицины и медицинского приборостроения, решение задач в сфере экологии и ликвидации накопленного ущерба.

"Реализация проекта позволит расширить производство наукоемкой продукции, увеличив ее долю в общем объеме выпуска. Кроме того, она будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества науки и бизнеса, коммерциализации прорывных технологий, созданию новых рабочих мест. Развитие сети ИНТЦ в регионах - важный инструмент поддержки технологичных компаний и стартапов с перспективой экспорта и трансфера технологий с использованием научного и образовательного потенциала", - отмечается в сообщении.

Закон о технологических долинах был принят в России в 2017 году, предполагает создание сети таких центров. Они станут частью единой инновационной экосистемы, которая позволит приблизить разработки ученых к реальным запросам экономики и стимулировать развитие технологий.

Ранее сообщалось, что участниками нижегородского ИНТЦ "Квантовая долина" могут стать Сбербанк и РЖД. Кроме того, ключевыми партнерами ИНТЦ, как ожидается, выступят госкорпорации "Ростех" и "Росатом". Проект ИНТЦ "Квантовая долина" предполагает, что для резидентов будет действовать особый налоговый и правовой режимы.

Пресс-служба губернатора и правительства региона в сентябре сообщала, что участки под ИНТЦ "Квантовая долина" уже подготовлены к проектированию и строительству инфраструктуры. Инновационный научно-технологический центр будет представлять собой территорию с объектами научно-технической инфраструктуры: лабораториями, центрами коллективного пользования, инжиниринговым центром и офисами.

Все возможности ИНТЦ будут доступны для организаций, занимающихся разработкой и производством инновационной продукции. Участники проекта смогут как арендовать имеющееся оборудование, так и закупать свое, размещать его в центре и использовать по собственному назначению.