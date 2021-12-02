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В Кремле объяснили низкие цены на газ для Белоруссии "продвинутой интеграцией"

В Кремле объяснили низкие цены на газ для Белоруссии "продвинутой интеграцией"
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Цены на газ для Белоруссии не являются вопросом экономической целесообразности, они являются продуктом продвинутой интеграции с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что это предусмотрено, в том числе, и подписанными программами. Вы знаете, что в плане интеграционных процессов там прописаны особые цены для Белоруссии. В данном случае, конечно, Белоруссия стоит особняком и стоит отдельно от других стран, которые приобретают российский природный газ. Она определенно пользуется привилегиями и преимуществами", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о том, что цены на газ для Белоруссии в следующем году останутся на прежнем уровне.

Он отметил, что это не вопрос экономической целесообразности.

"Это именно то, что интеграция в данном случае дает для Белоруссии. Да, это продукт этой самой продвинутой интеграции для Белоруссии и белорусского народа", - сказал представитель Кремля.

Правительство Белоруссии ранее подписало с ПАО "Газпром" протокол о цене на газ в 2022 году - газ будет поставляться в республику по $128,52 за тысячу кубометров, что соответствует цене поставок в текущем году.

Президент РФ Владимир Путин 4 ноября в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства подчеркнул, что Белоруссия получает российский газ по ценам, которые в три-четыре раза ниже в сравнении с долгосрочными контрактами для других стран и в семь-десять раз меньше, чем на спотовых рынках Европы.

Белоруссия Дмитрий Песков

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