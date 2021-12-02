Аккредитация школ с марта станет бессрочной

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - С 1 марта 2022 года аккредитация школ и организаций среднего профессионального образования станет бессрочной, но для них введут аккредитационный мониторинг, критерии которого утверждены Министерством просвещения и Рособрнадзором икоторый позволит отслеживать качество обучения, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Раньше школы должны были проходить аккредитацию раз в 12 лет.

Ведомства утвердили аккредитационные показатели по образовательным программам общего и профессионального среднего образования.

Теперь при госаккредитации школ будут учитываться такие показатели, как соответствие образовательных программ Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), а также соответствие ФГОСу результатов обучения.

Кроме того, будет учитываться доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационные категории, доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации за последние три года. Также при аккредитации будут учитываться обеспеченность каждого ученика учебниками и наличие электронных библиотек.

Эти же показатели будут частично использоваться при проведении аккредитационного мониторинга и при проверках образовательных организаций. Мониторинг также будет учитывать долю выпускников, получивших доступ к государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9 и 11 классах, и долю выпускников, не набравших минимальное количество баллов по обязательным предметам при прохождении итоговых экзаменов.

Аккредитационный мониторинг организаций среднего профессионального образования будет учитывать показатель трудоустройства выпускников в течение года после окончания обучения, результаты демонстрационных экзаменов, наличие электронной информационно-образовательной среды и другие показатели.