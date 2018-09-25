Голикова рассказала о работе над изменением системы госаккредитации вузов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в правительстве не думают о введении тестирования для выпускников вузов по аналогии с ЕГЭ для школ - пока в кабмине сосредоточены на переформатировании системы госаккредитации вузов. По ее словам, пока в правительстве не готовы к кардинальным мерам - например, к полному отказу от госаккредитации.

"В правительстве пока аналог ЕГЭ не рассматривается, скорее, в правительстве рассматривается другое. Очень много внимания посвящено теме государственной аккредитации высших учебных заведений", - сказала Голикова на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос о том, планируют ли в кабмине вводить "аналог ЕГЭ для выпускников вузов".

Голикова признала, что существующие требования в отношении лицензирования и госаккредитации вузов в России "устарели и требуют совершенствования".

"Мы не так давно обсуждали тему, а нужно ли и лицензирование, и госаккредитация, может быть, от двух институтов отказаться и перейти к единому институту (...) Но очевидно, что нам в этом случае придется отвечать на очень сложные вопросы", - сказала Голикова.

"То есть я хочу сказать, что это непростая работа, она требует системного подхода, очень взвешенных и продуманных решений", - добавила она.

По ее словам, первые согласованные итоги о будущем системы госаккредитации вузов будут позже в ноябре.

Она напомнила, что тема госаккредитации будет рассматриваться рабочей группой, куда войдут представители Минобрнауки, Рособрнадзора, руководители ведущих ассоциаций вузов и представители ведомственных учебных заведений. Новому совещательному органу предстоит во исполнение поручения премьера и президента разработать подходы к критериям госаккредитации - исходя из качества образования в вузах страны.

"Мы предполагали, что через месяц-полтора выйдем на первые согласованные предварительные итоги", - добавила вице-премьер.