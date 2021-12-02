В СВР сочли провокационным заявление главы МИ-6 о политике Москвы

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Заявления главы МИ-6 Ричарда Мура об агрессивной политике Москвы портят атмосферу возможного диалога между спецслужбами России и Великобритании, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

"После столь провокационных, безосновательных инсинуаций об агрессивной политике Москвы против Киева, кибератаках, навязших на зубах, и прочее, атмосфера возможного диалога в значительной степени подпорчена", - говорится в сообщении, распространенном пресс-бюро СВР.

Таким образом в службе прокомментировали выступление Мура в Международном институте стратегических исследований, в ходе которого он заявил, что "прекращение дестабилизирующей деятельности России позволило бы сосредоточить внимание на общих угрозах и решать законные интересы России посредством диалога".

"От руководителя авторитетной в мире разведки, какой является МИ-6, мы вправе рассчитывать на больший профессионализм, объективный и бесстрастный подход к оценкам и изложению британской позиции по региональным и международным проблемам", - добавили в СВР.

В ведомстве также назвали "никем не подтвержденными и не доказанными предположения Лондона о причастности Москвы к событиям в Солсбери, предполагаемому отравлению оппозиционера Алексея Навального, "вмешательстве России в демократические процессы в Европе", российских военных компаниях в Африке и Сирии, кибератаке на SolarWinds, приписанное СВР РФ, а также "роли Москвы в развале Украины".