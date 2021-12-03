Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Ведомости" узнали об отказе Минтранса от планов сверять QR-коды при продаже авиабилетов

Об этом газете сообщили источники в авиакомпаниях и один собеседник, знакомый с итогами совещания в ведомстве

"Ведомости" узнали об отказе Минтранса от планов сверять QR-коды при продаже авиабилетов
Фото: Maja Hitij/Getty Images

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - QR-коды о вакцинации от коронавируса не будут требоваться при покупке билета на самолет: Минтранс РФ скорректировал свою позицию о необходимости проверки.

Об этом "Ведомостям" сообщили три источника в авиакомпаниях и один собеседник, знакомый с итогами совещания в Минтрансе 1 декабря.

Как пишет издание, когда проверка QR-кодов станет обязательной, их будут проверять только перед регистрацией на рейс.

Если после покупки билета у пассажира не окажется справки о вакцинации, зарегистрированной на "Госуслугах", авиакомпания уведомит человека о необходимости получить сертификат. Только тогда пассажир сможет зарегистрироваться на рейс (как правило, регистрация у российских перевозчиков начинается за сутки до вылета).

Если сертификат к этому моменту так и не появится на "Госуслугах", авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.

Источники не пояснили, как будет проходить проверка сертификатов у россиян, у которых нет профиля на "Госуслугах".

По информации источника "Ведомостей", уточненная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева.

Согласно правительственному законопроекту, QR-коды предполагается ввести для междугородних и международных рейсов. Правительство сможет установить переходный период, когда вместо QR-кода можно будет полететь или поехать со справкой об отрицательном ПЦР-тесте. По истечении этого периода пассажира пустят в салон только по QR-коду о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19, либо по медотводу от прививок.

Когда именно должна начаться обязательная проверка кодов на транспорте, правительство объявит позднее.

Минтранс

Новости по теме

Новости

Важность традиционных ценностей отразят в Основах государственной культурной политики РФ

Важность традиционных ценностей отразят в Основах государственной культурной политики РФ

Тела 29 погибших в "Листвяжной" остаются под землей

Тела 29 погибших в "Листвяжной" остаются под землей

В Думе допустили, что РФ может помочь Донбассу в случае военной агрессии Киева

Что случилось этой ночью: пятница, 3 декабря

МЧС установило местоположение 14 погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

МЧС установило местоположение 14 погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Пандемия коронавируса

Глава РФПИ заявил, что ВОЗ задерживает одобрение "Спутника V" из-за бюрократии

Глава РФПИ заявил, что ВОЗ задерживает одобрение "Спутника V" из-за бюрократии
Пандемия коронавируса

Минздрав подготовит к середине декабря список медотводов от вакцинации против COVID

Роскомнадзор заблокировал маркетплейс Etsy за нарушение авторских прав

Рогозин сообщил, что пуск "Союза" с космодрома Куру вновь отложен на сутки

Еще шесть тел погибших на шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Еще шесть тел погибших на шахте "Листвяжная" подняли на поверхность
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });