"Ведомости" узнали об отказе Минтранса от планов сверять QR-коды при продаже авиабилетов

Об этом газете сообщили источники в авиакомпаниях и один собеседник, знакомый с итогами совещания в ведомстве

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - QR-коды о вакцинации от коронавируса не будут требоваться при покупке билета на самолет: Минтранс РФ скорректировал свою позицию о необходимости проверки.

Об этом "Ведомостям" сообщили три источника в авиакомпаниях и один собеседник, знакомый с итогами совещания в Минтрансе 1 декабря.

Как пишет издание, когда проверка QR-кодов станет обязательной, их будут проверять только перед регистрацией на рейс.

Если после покупки билета у пассажира не окажется справки о вакцинации, зарегистрированной на "Госуслугах", авиакомпания уведомит человека о необходимости получить сертификат. Только тогда пассажир сможет зарегистрироваться на рейс (как правило, регистрация у российских перевозчиков начинается за сутки до вылета).

Если сертификат к этому моменту так и не появится на "Госуслугах", авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.

Источники не пояснили, как будет проходить проверка сертификатов у россиян, у которых нет профиля на "Госуслугах".

По информации источника "Ведомостей", уточненная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева.

Согласно правительственному законопроекту, QR-коды предполагается ввести для междугородних и международных рейсов. Правительство сможет установить переходный период, когда вместо QR-кода можно будет полететь или поехать со справкой об отрицательном ПЦР-тесте. По истечении этого периода пассажира пустят в салон только по QR-коду о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19, либо по медотводу от прививок.

Когда именно должна начаться обязательная проверка кодов на транспорте, правительство объявит позднее.