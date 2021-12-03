На утренники в детсадах Татарстана пустят только родителей с QR-кодом

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Новогодние утренники в детских садах Татарстана состоятся, но родителей будут пускать только по QR-кодам, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

"По поводу утренников в детских садах: они останутся в том же формате, в котором мы предлагали их проводить осенью. Мы рекомендуем, чтобы на утреннике присутствовал только один из родителей во избежание скученности и обязательно с QR-кодом о вакцинации либо о перенесенном заболевании давностью не более шести месяцев", - сказала Авдонина на пресс-конференции в пятницу.

Утренники не рекомендуют посещать людям старше 60 лет. Также на праздник не будут допускаться дети, не посещающие эту группу. Запрещен вход аниматорам и организаторам праздников со стороны.

Организаторы мероприятия, в свою очередь, должны обеспечить 1,5-метровую дистанцию, проведение термометрии и использование масок.

Ранее об аналогичных требованиях к проведению утренников в детских садах сообщило управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.