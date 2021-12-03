Двух новгородцев обвинили в продаже несуществующих щенков жителям 10 регионов РФ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд рассмотрит уголовное дело двух жителей города Чудово, которым инкриминируется торговля несуществующими породистыми щенками, сообщила в пятницу пресс-служба регионального УМВД.

"Двое чудовцев обвиняются в том, что за полгода через интернет они продали жителям Москвы, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Волгоградской, Курской, Ленинградской, Московской, Самарской, Тверской и Тульской областей 45 щенков декоративных пород, которых у них никогда не было", - отмечает пресс-служба.

В качестве предоплаты за щенков россияне перевели "собаководам" около 300 тыс. рублей. После получения аванса чудовцы переставали выходить на связь с покупателями.

Действия подельников квалифицированы по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество). Признали ли они вину, не сообщается.