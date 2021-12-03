Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Двух новгородцев обвинили в продаже несуществующих щенков жителям 10 регионов РФ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд рассмотрит уголовное дело двух жителей города Чудово, которым инкриминируется торговля несуществующими породистыми щенками, сообщила в пятницу пресс-служба регионального УМВД.

"Двое чудовцев обвиняются в том, что за полгода через интернет они продали жителям Москвы, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Волгоградской, Курской, Ленинградской, Московской, Самарской, Тверской и Тульской областей 45 щенков декоративных пород, которых у них никогда не было", - отмечает пресс-служба.

В качестве предоплаты за щенков россияне перевели "собаководам" около 300 тыс. рублей. После получения аванса чудовцы переставали выходить на связь с покупателями.

Действия подельников квалифицированы по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество). Признали ли они вину, не сообщается.

Новгородская область МВД

Новости

Борис Добродеев уйдет с поста гендиректора VK

Борис Добродеев уйдет с поста гендиректора VK

Людям со слабым иммунитетом может понадобиться более частая вакцинация от COVID

Песков назвал 7 декабря возможной датой переговоров Путина и Байдена

Песков назвал 7 декабря возможной датой переговоров Путина и Байдена
Пандемия коронавируса

Мурашко заявил, что большого списка противопоказаний к вакцинации от COVID нет

Мурашко заявил, что большого списка противопоказаний к вакцинации от COVID нет

В России нет случаев заболевания "омикрон"-штаммом COVID-19

Пандемия коронавируса

Минздрав отметил снижение волны COVID-заболеваемости в России

Тела еще 12 погибших подняты из шахты "Листвяжная"

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 32,9 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 32,9 тыс. новых случаев COVID-19

Важность традиционных ценностей отразят в Основах государственной культурной политики РФ

Важность традиционных ценностей отразят в Основах государственной культурной политики РФ

"Ведомости" узнали об отказе Минтранса от планов сверять QR-коды при продаже авиабилетов

"Ведомости" узнали об отказе Минтранса от планов сверять QR-коды при продаже авиабилетов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });