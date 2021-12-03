ФАС завела на ММК дело о непредоставлении запрошенных данных

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила в отношении "Магнитогорского металлургического комбината" дело об административном правонарушении, так как комбинат не предоставил запрашиваемые сведения.

У ММК были запрошены данные об основных показателях хозяйственной деятельности по производству и реализации иных видов плоского проката (в том числе, холоднокатаного, оцинкованного, проката с полимерными покрытиями), уточнила ФАС. Эти сведения были запрошены по делу о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката для подтверждения доводов ММК о заменяемости горячекатаного проката холоднокатаным. Компания их предоставить отказалась, говорится в пресс-релизе.

Очередное заседание комиссии ФАС по рассмотрению дела в отношении ММК состоится 7 декабря, "Северстали"- 9 декабря, "НЛМК" - 13 декабря.

Дела в отношении ММК, НЛМК и "Северстали" ФАС возбудила в апреле 2021 года на рынке плоского проката по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат.

Ведомство проводит заседания с участием ПАО "Газпром", союза "Объединение вагоностроителей" и Ассоциации производителей стеллажей и складского оборудования. Статус "Газпрома" по итогам августовского заседания ФАС был изменен с лица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, на заинтересованное лицо. При наличии такого статуса обстоятельства дела могут быть исследованы в более полном объеме, предоставляется право знакомиться с материалами дела.

Рассмотрение трех разных дел - отдельно по каждой компании - позволит избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, заявляла ранее ФАС. В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы. Аналитики BCS GM полагают, что "в худшем случае будет наложен штраф, который может составить 15% выручки от реализации продукции": в случае разового штрафа чистая прибыль в среднем сократится на 18%, а котировки акций компаний в среднем упадут на 4,4%.