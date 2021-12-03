ЦИК удвоит число КОИБов на участках в 2022 году

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - На выборах 2022 года Центризбирком планирует удвоить количество комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), так называемых эллектронных урн, сообщила президенту Владимиру Путину председатель комиссии Элла Памфилова. Она отметила, что это стало возможно благодаря его поддержке.

На выборах 2021 года было задействовано более 13 тысяч КОИБов.

"Сейчас мы еще почти 10 тысяч новых заказываем. Спасибо вам за эту поддержку. Поскольку они пользуются большим доверием и спросом в регионах, это существенный шаг вперед по усовершенствованию традиционных форм голосования, от которых мы никогда не уйдем, хоть и будем электронные применять", - сказала Памфилова.

Говоря о перспективах повсеместного введения онлайн-голосования на этой же встрече, она сказала, что ЦИК спешить с этим не будет и что нужно обеспечить прозрачный механизм гражданского контроля за этой процедурой, чтобы к ней был высокий уровень доверия.