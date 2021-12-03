Кремль сообщил о переговорах по поводу визита Путина в Китай в феврале

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры об организации визита президента РФ Владимира Путина в Китай в феврале будущего года уже ведутся с китайскими партнерами, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Вы знаете, что мы получили приглашение, в частности, от наших китайских коллег, причем, приглашение достаточно интересное - в связи с открытием Зимних олимпийских игр в феврале председатель КНР предложил нашему президенту осуществить и двусторонний визит", - рассказал Ушаков журналистам на брифинге.

Он отметил, что российская сторона это предложение рассматривает "конструктивно и позитивно". "И уже начали непосредственно обсуждать это с китайскими коллегами", - сказал он.