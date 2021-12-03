На одном из островов Земли Франца-Иосифа растаял полуостров

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники национального парка "Русская Арктика" обнаружили почти растаявший полуостров на острове Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа, теперь придется изменить его карту, сообщила пресс-служба нацпарка.

Речь идет о полуострове, который заканчивался мысом Месяцева. Он почти полностью исчез, посреди мыса образовался пролив шириной 3 км. Ученые пришли к выводу, что мыс полностью был ледником, а остался от него кусок ледника, стоящий на отмели.

"Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции. Карта этого острова была составлена в середине прошлого века, и теперь она устарела", - сообщил через пресс-службу директор парка Александр Кирилов.

В 1894 году Фритьоф Нансен открыл этот остров, думая, что их два. Тот, что больше, он назвал в честь жены Евы, второй - в честь старшей дочери Лив. Затем оказалось, что это один цельный остров. С каждым годом его площадь уменьшается. По словам начальника отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгения Ермолова, первый раз таяние ледника заметили в 2017 году.