Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На одном из островов Земли Франца-Иосифа растаял полуостров

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники национального парка "Русская Арктика" обнаружили почти растаявший полуостров на острове Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа, теперь придется изменить его карту, сообщила пресс-служба нацпарка.

Речь идет о полуострове, который заканчивался мысом Месяцева. Он почти полностью исчез, посреди мыса образовался пролив шириной 3 км. Ученые пришли к выводу, что мыс полностью был ледником, а остался от него кусок ледника, стоящий на отмели.

"Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции. Карта этого острова была составлена в середине прошлого века, и теперь она устарела", - сообщил через пресс-службу директор парка Александр Кирилов.

В 1894 году Фритьоф Нансен открыл этот остров, думая, что их два. Тот, что больше, он назвал в честь жены Евы, второй - в честь старшей дочери Лив. Затем оказалось, что это один цельный остров. С каждым годом его площадь уменьшается. По словам начальника отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгения Ермолова, первый раз таяние ледника заметили в 2017 году.

Земля Франца-Иосифа Ева-Лив Арктика Фритьоф Нансен Александр Кириллов

Новости
Пандемия коронавируса

В Россию из ЮАР прилетели два человека с коронавирусом

В Россию из ЮАР прилетели два человека с коронавирусом

В Кремле заявили, что дата и время переговоров Путина и Байдена уже известны

Путин из-за "омикрона" поручил повысить эффективность вакцин и тест-систем

Минпромторг предложил начать маркировку пива в РФ с 1 сентября 2022 г.

Минпромторг предложил начать маркировку пива в РФ с 1 сентября 2022 г.

Meta, Google и TikTok в 2021 году оштрафованы на 111 млн руб. из-за запрещенного контента

Пандемия коронавируса

Севастополь первым из регионов РФ достиг уровня коллективного иммунитета в 80%

Севастополь первым из регионов РФ достиг уровня коллективного иммунитета в 80%

Сайт Etsy разблокирован в России

Сайт Etsy разблокирован в России

Косачев заявил, что Россия не собирается нападать на Украину

ЦИК предложит на пост главы Мосгоризбиркома бывшего начальника главка МВД

В Москве задержан стрелявший по такси водитель внедорожника

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });