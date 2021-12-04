Горный удар произошел на шахте в Свердловской области

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Горный удар (разрушение массива руды или породы) произошел вечером 3 декабря на шахте "Черемуховская-Глубокая" в Североуральске Свердловской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Работавший на момент удара на участке персонал был выведен, следующая смена не была допущена к работе.

Представитель компании также уточнил, что в соответствии с правилами, после горного удара на участке, где он произошел, на протяжении восьми часов работы останавливаются.

Создана специальная комиссия, в данный момент она работает на северном фланге горизонта - 980 метра.

Добычные и проходческие работы на шахте "Черемуховская" ведутся в штатном режиме.