Проходчик погиб на шахте в Бурятии во время взрывных работ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Двое горнорабочих пострадали утром в субботу на шахте во время взрывных работ в Окинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

По информации пресс-службы следственного управления (СУ) СКР по Республике Бурятия, один из них погиб.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что инцидент произошел во время проведения плановых взрывных работ в ночь на 4 декабря. В непроветренный забой спустились четыре работника. В результате два человека потеряли сознание, еще двое самостоятельно выбрались на поверхность.

Дежурными силами ВГСЧ подняты на поверхность двое горнорабочих, находившихся без сознания, их передали медикам.

Утром 4 декабря в шахте былообнаружено тело проходчика, который погиб, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ. Также медицинская помощь в связи с отравлением газом потребовалась еще одному работнику, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека).

Точную причину смерти проходчика установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.