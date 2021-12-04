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Неверов призвал ввести уголовное наказание за повторные нарушения на шахтах

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В случае фиксации повторных нарушений на производстве при добыче угля необходимо вводить ответственность для руководства шахт, вплоть до уголовной, заявил "Интерфаксу" вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Нужно делать так: остановили производство на шахте, устранили неисправность, запустили работу, и если по аналогичной причине через какое-то время снова остановили - уже 100 процентов освобождать руководство этого предприятия с работы вплоть до привлечения к уголовной ответственности", - сказал Неверов.

Вице-спикер напомнил, что в настоящее время даже после нескольких остановок работ в шахтах и неоднократного повторения одних и тех же нарушений "нет никакой ответственности, никого с работы не снимают и не привлекают".

Он сообщил, что введение повышенных мер ответственности обсуждается с отраслью.

Неверов напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса дал поручения о разработке предложений, ужесточающих ответственность при несоблюдении безопасности на шахтах.

Утром 25 ноября ЧП произошло на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Авария на шахте в Кузбассе

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Госдума Сергей Неверов

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