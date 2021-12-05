Введенные из-за COVID-19 правила работы вахтовиков продлены в РФ до конца 2022 года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Вахтовики продолжат работать по временным правилам, введённым из-за коронавируса, до 1 января 2023 года.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Согласно временному порядку, работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту. Время, проведённое в изоляции, оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки", - говорится в сообщении.

Сотрудникам, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачивается не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.

"При письменном согласии работника максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трёх месяцев. Такая мера допускается, если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. При этом продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, перерыв между сменами - не менее 12 часов", - отмечается в сообщении.

Временные правила работы вахтовым методом были утверждены 28 апреля 2020 года, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции и защитить здоровье людей.