Объявлены победители всероссийского конкурса "Цифровой прорыв - 2021"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Завершился финал третьего сезона всероссийского конкурса "Цифровой прорыв – 2021" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". 251 команда со всей России соревновалась в Иннополисе и 14 региональных ИТ– хабах, а также в онлайн– формате. 36 лучших команд разделили призовой фонд в размере 24 млн рублей. Также были присуждены 7 грантов от партнёров – суммарно более 2 млн рублей.

По итогам финального хакатона разработано 232 решения по предложенным 12 кейсовым задачам.

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Крайне важно, что сейчас кейсы, которые вы решали, – это задачи, которые действительно нужны и реально будут реализованы. Хочу поблагодарить все организации, представившие свои конкурсные задания. Я успел поговорить с целым рядом компаний– заказчиков: когда они ставили на хакатон кейсы, которые их штатные программисты решали бы от полугода до года, то сами не очень верили, что их можно сделать за 48 часов, и теперь восхищаются и удивляются тому, что команды участников "Цифрового прорыва" реально смогли выполнить эту работу, и предложить неожиданные, уникальные, крайне интересные решения. Многие из заказчиков, дававших свои кейсы, уже в целом не скрывали, что заинтересованы в приглашении команд-участников "Цифрового прорыва" к полноценному сотрудничеству или трудоустройству к себе на работу", – отметил Сергей Кириенко.

Он поздравил всех участников конкурса и подчеркнул важность слаженной командной работы для достижения высоких результатов. "Вы действительно за 48 часов показали, что нет ничего невозможного, что способны решать самые сложные задачи. Вы показали не только личное профессиональное мастерство, но и умение работать в команде. Я вас с этим успехом от души поздравляю", – сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

Сергей Кириенко также выразил слова благодарности Республике Татарстан и городу Иннополису за прекрасный приём и гостеприимство, а также всем организаторам конкурса, которые создали все условия для эффективной работы участников. "Конкурс получился, участники "Цифрового прорыва" в очередной раз показали, что российские ИТ– специалисты – одни из самых профессиональных в мире. Вы все победители, вы уже вышли в финал, доказали и свой профессионализм, и что для вас нет нерешаемых задач. Абсолютно уверен, что при том, как сейчас меняется мир, при той огромной программе цифровой трансформации, которая по решению Президента РФ и Правительства России сегодня реализуется, ваш успех, ваша конкурентоспособность – это успех всей нашей большой и прекрасной страны", – подчеркнул он.

Он также отметил, что с каждым годом в "Цифровом прорыве" принимает участие всё большее количество конкурсантов, и что для проекта нет ни возрастных, ни территориальных границ. В качестве примера он привел несколько историй финалистов конкурса. "В этом году у "Цифрового прорыва" абсолютный рекорд. Обычно считается, что программирование – это для молодых людей. Но в этом году в финал вышел Генрих Владимирович Скворцов из Санкт-Петербурга, которому 83 года. А в самой молодой команде Turbo3000 всем участникам только исполнилось 18 лет. В конкурсе участвуют и семейные команды (муж и жена), а в этом году впервые финалистами стала команда, включающая маму и сына – Диану и Антона Савиных".

Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации упомянул и о том, что в финале соревнуются исключительно женские команды. В прошлом году в конкурсе участвовала команда студенток Пермского института Национальной гвардии, а в этом году успешно выступила сборная команда девушек из Чечни ExpoTeam.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов обратился к участникам хакатона:

"Дорогие друзья, рад приветствовать вас на татарстанской земле. Татарстан – плодородное место для развития технологий и стартапов, Президент республики всегда поддерживает такие мероприятия и приветствует инициативу АНО "Россия – страна возможностей". Хотели бы поблагодарить Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Владиленовича Кириенко за возможность запустить в нашей стране такие социально значимые проекты, Алексея Комиссарова и Сергея Плуготаренко – за организацию столь сложного, технологичного и технологического мероприятия. Татарстан с удовольствием примет и следующий "Цифровой прорыв", если такое решение будет принято. Будем рады видеть всех участников в Иннополисе, в стенах этого технопарка. Всем участникам конкурса желаю новых побед и свершений!"

"Сегодня мы завершаем третий сезон всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". Только вдумайтесь в эти цифры: 8 тематических полуфинальных хакатонов, более 100 тысяч человек приняли участие в проекте в этом году, создано 1111 решений. Все мы в очередной раз убедились, что наши ИТ– специалисты – самые лучшие. Хочу выразить благодарность партнерам конкурса за поддержку проекта и интересные кейсы, спасибо участникам, трекерам, экспертам, амбассадорам, членам жюри, спасибо дружной классной команде РАЭК, и конечно, спасибо Иннополису, Республике Татарстан и лично Рустаму Нургалиевичу Минниханову за гостеприимство, помощь в проведении этого финала. Именно здесь в Татарстане в 2019 году финал "Цифрового прорыва" попал в мировую Книгу рекордов Гиннесса, а в этом году у нас тоже рекорд, он не такой заметный внешне, но для нас очень важный – на этом финале через все чекпоинты прошли 93% команд. Такого не было никогда, это говорит о том, что участники действительно сильные, настойчивые, уверенные и профессиональные. Мне было очень приятно самому погрузиться в атмосферу, в которой проходил хакатон, увидеть, что, несмотря на то, что участники соревновались друг с другом, конкурировали, боролись за такие серьёзные призы, чувствовалась взаимовыручка, финалисты подсказывали какие– то решения, делились друг с другом пуфиками, для того чтобы поспать. Это потрясающая атмосфера. Финал подошёл к концу, но я очень надеюсь, что все вы останетесь в сообществе "Цифрового прорыва", в большой дружной семье платформы "Россия – страна возможностей". Желаю всем успехов и удачи!" – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Кейсы финала были особенно сложными, интересными и даже футуристическими. Цифровые двойники, беспилотники, идентификация в мобайле – это всё про взгляд в будущее. Радует, что наши партнёры– кейсодержатели не только ставят задачи непосредственно для развития своего бизнеса, но и, возможно, создают основу для создания новых ниш и рынков. Мы убедились, что "Цифровой прорыв" объединяет бизнес, государство, общественные организации и лучшие ИТ– кадры страны. ИT– завтрак и проектная сессия с амбассадорами и ИТ– хабами показали, что "Цифровой прорыв" уже больше, чем конкурс, и мы должны относиться к нему как к площадке для продуктивного обсуждения инициатив, решения ключевых вопросов отрасли и ускорения цифровой трансформации России", – подчеркнул директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.

Для Минцифры Республики Татарстан – титульного партнера финала – команды работали над сервисами по выявлению мусора на дорогах и заполненности мусорных баков.

Победителями кейса стали команды:

Power Rangers DS (Краснодарский край, Москва, Московская область, Архангельская область, Санкт– Петербург) UNI (Курская область) Coffee Science (Новгородская область)

Для Госкорпорации "Росатом" – генерального партнёра конкурса – финалисты разработали интеллектуальный инструмент для автоматизированного обнаружения фактов аварии на нефтепроводах.

Победителями кейса стали команды:

"Цифровой Койот" (Москва) "Команда УИИ" (Самарская область, Пермский край, Московская область) Educatory (Свердловская область)

"Я хочу поздравить победителей и всех участников финала. Все молодцы, все огненно выступили. Было много крутых, интересных идей, которые, я надеюсь, мы совместно реализуем. Меня порадовало, что экологическая направленность нашего кейса вдохновила ребят. Когда мы предлагаем социальные задачи, это позволяет нам привлечь талантливую и неравнодушную молодёжь", – подчеркнул Антон Заммоев, заместитель начальника управления по исследованиям iRPA АО Гринатом, Госкорпорация "Росатом".

Для акселератора "Транспортные инновации Москвы" финалисты создали витрину инновационных решений – систему, с помощью которой сотрудники организаций транспортного комплекса (потенциальные/функциональные заказчики) смогут ознакомиться с существующими решениями и командами акселератора, а это более 100 пилотных проектов и 90 команд, прошедших программу акселерации.

Победителями кейса стали команды:

Stinger (Ярославская область) altrp (Самарская область, Москва, Московская область, Хабаровский край, Свердловская область) Data:STaR (Рязанская область, Московская область, Тюменская область)

"Как я говорил ещё на открытии, наш кейс кажется простым на первый взгляд, но оказывается сложнее и многограннее в самом процессе работы. Хочется отметить, что все команды очень постарались – все представленные прототипы действительно решали нашу проблему и при этом имели свои особенности и крутые фичи. Конечно, выбрать лучших было сложно, решения очень разнообразные, каждый по– своему решал поставленную задачу", – отметил директор проекта "Транспортные инновации Москвы" Иван Юнин.

Для ВТБ участники разработали инструменты, которые позволят гражданам ознакомиться с мерами социальной поддержки и привлечь максимальное количество родителей с детьми для выбора единого счёта для проактивных выплат.

Победителями кейса стали команды:

SSTU_ONE_CODE_MEN (Самарская область) Fraction (Татарстан) 4P. (Ярославская область)

"Я хочу поблагодарить команды, которые за 48 часов не просто проработали масштабный социальный кейс, но и предложили решения, которые не имеют аналогов на рынке. Многие из предложений имеют большой потенциал, поэтому уже в ближайшее время самые прорывные и эффективные из них будут реализованы на стороне банка. Такой эффект от мероприятия стал возможен, в частности, благодаря организаторам "Цифрового прорыва", которые не просто проводят хакатон на столь высоком уровне, но и со старта собирают молодых и перспективных специалистов со всей страны и всячески поддерживают их в их начинаниях", – подчеркнул начальник управления "Государственные услуги", розничный бизнес, ПАО ВТБ Святослав Агеев.

В кейсе от Accenture финалисты работали над решениями для аналитики качества сырья при приёмке в полевых условиях. Участники воссоздали сложнейший производственный процесс погрузки и разгрузки сыпучего товара из ЖД– вагонов, используя спичечные коробки, гречку, чёрный перец и скотч.

Победителями кейса стали команды:

"Мамихлапинатана" (Москва, Санкт– Петербург, Ростовская область) Longterm_dev (Дагестан) "Ферма киви" (Ростовская область, Москва, Московская область, Башкортостан)

"Все команды – молодцы! Каждая команда принесла что-то своё, в каждой было своя инновация, это было очень интересно и ценно. За целый год вы прокачали свои мышцы. Уровень очень высокий, выбирать победителя было достаточно сложно. Отдельная благодарность финалистам: тот момент, когда и техника на высоте, и сама подача – отдельное шоу", – поделился старший менеджер Industry X Accenture Алексей Фролов.

"Россети" предложили разработать онлайн– тренажёр для обучения оператора беспилотных летательных аппаратов. В рамках решения кейсового задания предусмотрено не только создание системы обучения пилотов, но и механики, позволяющей оценить уровень их знаний и компетенций.

Победителями кейса стали команды:

AVM (Нижегородская область) Foxhound (Москва) 2beram (Чеченская Республика)

""Цифровой прорыв" уже не просто конкурс, мощный инструмент прокачки IT-специалистов и самих проектов. У нас был сложный кейс по созданию тренажера для операторов беспилотных летательных аппаратов, применяемых для контроля состояния энергообъектов. Нужно было охватить несколько тем, включая VR, но все решения были очень высокого качества. Авторы кейса из "Россети Ленэнерго" рассчитывают, что сотрудничество с победителями позволит в кратчайшие сроки создать эффективный тренажер, у которого нет аналога на рынке", – рассказал Руслан Гулевич, управляющий операционной деятельностью "Россети Цифра".

Для "Промсвязьбанка" участники разработали программные решения для онбординга новых IT– специалистов банка.

Победителями кейса стали команды:

1DevFull (Нижегородская область, Воронежская область, Ростовская область) Digital Office (Московская область, Москва, Амурская область) ANT (Свердловская область)

"Мне хочется поблагодарить всех ребят за атмосферу, за эмоции. Ребята, спасибо вам большое, что ваши кейсы настолько обращены к людям. Вы не просто прочувствовали наш кейс, но и выбрали лучшие решения, самые интересные подходы использовали. Спасибо вам большое!" – подчеркнула Оксана Донец, начальник управления развития общебанковских цифровых продуктов ПАО "Промсвязьбанк".

В рамках кейса билайна финалисты создали решения для мобильного приложения "Кинбери", направленного на обеспечение безопасности детей.

Победителями кейса стали команды:

"Уфа столица RNB" (Башкортостан) Hack PRO (Московская область, Санкт– Петербург, Нижегородская область) "Кострома NOVA" (Костромская область, Санкт– Петербург)

"Мы выбрали победителем команду "Уфа столица RNB". Они предложили простое, но эффективное решение достраивать маршрут с помощью открытого картографического источника и подготовили рабочий прототип, подтверждающий работоспособность и актуальность их гипотезы. Также не можем не отметить других участников – "Hack PRO" и "Кострома NOVA", занявших призовые места. Они предложили строить маршрут на основании сенсоров и корректировать траекторию по историческим данным с помощью модели, соответственно. Мы услышали классные идеи, которые потом можно доработать, отобрали несколько команд, с которыми обязательно будем взаимодействовать и, вероятно, какая– то из их идей будет воплощена в Kinbery или в каком– то другом продукте билайн", – сказал директор по цифровым продуктам и технологиям билайн Максим Долгов.

Разработкой программного решения поиска и отслеживания своего цифрового двойника занимались команды, выбравшие кейс "Ростелекома".

Победителями кейса стали команды:

Cache Invalidation (Москва, Воронежская область) NoTryCatch (Москва, Московская область) "Траектория времени" (Пермский край)

"Я всех нас поздравляю с финалом "Цифрового прорыва", всем участникам огромное спасибо! Вы проделали титанический труд. За 48 часов представить такие решения – это какая-то магия. Участники, которые решали наш кейс, вы не только показали нам результаты и как их сделать с нуля, но и превысили все наши ожидания. Вы молодцы!", – прокомментировал Арсен Благов, директор по качеству ИТ-услуг ПАО Ростелеком.

В рамках решения кейса Минэнерго России участники финала собрали собственные датасеты спутниковых снимков и на основе него предложили инструменты для повышения производительности спутникового мониторинга.

Победителями кейса стали команды:

Digital Rover (Нижегородская область, Москва, Санкт– Петербург) Ezee (Москва, Московская область, Красноярский край, Мордовия, Нижегородская область) A– 2 (Москва, Московская область, Челябинская область)

"За эти три дня мы прошли с командами совместный путь, который в обычной жизни занимает месяцы, а то и годы. За это короткое время мы получили реальные результаты, увидели реальные прототипы и модели, хакатон дал нам много идей и инсайтов. В своей работе мы используем много инновационных идей и готовы к запуску пилотных проектов", – отметил первый заместитель генерального директора технический директор – АО "Техническая инспекция" ЕЭС Алексей Петренко.

Для рекламной платформы Hyper AdTech команды разработали решения, которые определят заданные профили аудитории в мобильной среде по полу, возрасту, интересам, поведению, месторасположению и другим параметрам.

Победителями кейса стали команды:

"Представители группы "Лес"" (Крым) Fit_Predict (Москва, Пермский край) RAI (Санкт– Петербург)

"Ребята, вы все очень крутые. Состав команд и уровень специалистов был высочайший. Та команда, которую мы выбрали, отличилась комплексным подходом к решению поставленной задачи. Как технически, так и с точки зрения презентации решения, команда подробно и понятно объяснила логику алгоритмов, которые они реализовали. Уверен, это решение получит своё продолжение. Стоит отметить, насколько четко и слажено работали все другие команды. Поражён, как за такое короткое время они анализировали данные и по итогу подтверждали или опровергали гипотезы. Мы наблюдали за ходом их работы - это просто поразительно! Спасибо всем огромное и, конечно, спасибо организаторам Финала Цифрового прорыва 2021 - организация мероприятия была на самом высоком уровне" – поделился коммерческий директор programmatic-платформы Hyper AdTech Армен Айрапетян.

В кейсе РБК финалисты разработали решения для конвертации видео в текст для рекомендательной системы РБК Xavier.

Победителями кейса стали команды:

"Знают что делают" (Татарстан) HackTheHack (Свердловская область) "Мирные утки" (Башкортостан, Нижегородская область)

"Это было очень тяжёлое состязание, жёсткие 48 часов. Перед участниками был "злой" кейс, в котором много подводных камней. Мы старались объективно оценить всех, кто за него взялся. И дать дорогу молодым, потому что ребята сделали отличный продукт", — сообщил руководитель продуктов РБК Марсель Муртазин.

Помимо основного призового фонда финала "Цифрового прорыва – 2021", партнеры конкурса выделили гранты для 7 команд. Гранты от Baring Vostok по 250 тыс. рублей получили команды: "Поставил цель – добегайся" (кейс Минцифры Республики Татарстан), Good Day (кейс "Росатом"), Rippin Posse (кейс "Ростелеком") и Underground (из хакатона "Финансы, банкинг, страхование").

"Все, кто дошли до финала, это великолепные команды. Нам организаторы подсказали, что особенно обидно, когда остаётся миллиметр до победы. Поэтому мы решили, что такие команды мы наградим за волю к победе", – подчеркнула директор по связям с госорганами Baring Vostok Марина Амелина.

Гранты от Почты России по 300 тыс. рублей получили команды Cache invalidation (кейс "Ростелеком") и HolyDev (кейс "Россети").

"Поздравляю с тем, что вы закрыли этот челлендж, вы сражались с самими собой, с усталостью, со стрессом, с новыми технологиями. Я получил огромное удовольствие, посмотрев на защиту ваших проектов, на то, с каким креативом вы подошли к решению задач. Почта России стремится содействовать обществу, бизнесу и государству в переходе к новой цифровой реальности", — отметил руководитель проектного офиса дирекции цифровых инноваций АО "Почта России" Максим Тарасов.

Грант от Университета Иннополис в размере 500 тыс. рублей получила команда "Знают что делают". Они разработали лучшую аналитику по задаче от РБК, детально проработали инструменты, создали хороший рабочий прототип, проявили профессионализм в подходе к решению, широкий кругозор и понимание смежных технических и научных областей.

"Достичь сейчас успехов в области искусственного интеллекта очень непросто. Поздравляю вас всех и надеюсь, что вы продолжите свою работу над различными алгоритмами. Я также, надеюсь, что мы увидим вас снова не только в качестве участников подобных конкурсов, но и в качестве наших студентов", — прокомментировал ректор Университета Иннополис Александр Тормасов.

Конкурс "Цифровой прорыв" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".