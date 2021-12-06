Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

У Сахалина сел на мель иностранный сухогруз

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В понедельник на Сахалине города Холмск выбросило на мель сухогруз "Xing Yuan" днем в понедельник выбросило на мель в городе Холмске, сообщили "Интерфаксу" в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".

Во время шторма судно снялось с якоря, но не смогло выйти в море, его понесло на берег и оно село на мель, сообщил собеседник агентства.

"Судно - в балласте, груза на нем нет. Повреждений не получило, утечки топлива нет, экипаж не пострадал. Решаем вопрос по возможности снятия его с мели, если позволят погодные условия", - сказал представитель центра.

Он добавил, что порт приписки сухогруза - Сьерра-Лионе, хотя "по названию - китайское судно".

Очевидцы сообщают в соцсетях, что судно находится у набережной Холмска.

По данным пресс-службы правительства Сахалинской области, экипаж балкера состоит из 12 граждан КНР, "эвакуацию они на данный момент не запрашивали". На борту судна находится 103 тонны топлива.

Холмк Сахалин Китай Сьерра-Леоне Xing Yuan

Новости

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной для 6 декабря за 128 лет

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной для 6 декабря за 128 лет

Бизнес предупредил Минсельхоз о риске дефицита картофеля в 2022 году

Бизнес предупредил Минсельхоз о риске дефицита картофеля в 2022 году

При пожаре в новгородской колонии погиб заключенный

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 декабря

Минтруд РФ изменит порядок получения пенсий для двух категорий граждан

Минтруд РФ изменит порядок получения пенсий для двух категорий граждан

Что произошло за день: воскресенье, 5 декабря

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что РФ не идет по пути принуждения в вопросе прививок

Путин заявил, что РФ не идет по пути принуждения в вопросе прививок

СКР проверит творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм

СКР проверит творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм
Пандемия коронавируса

Ученый оценил менее чем в 1% риск заразиться COVID-19 вновь из-за штамма "омикрон"

Ученый оценил менее чем в 1% риск заразиться COVID-19 вновь из-за штамма "омикрон"
Пандемия коронавируса

Коронавирус выявлен у девяти вернувшихся из ЮАР россиян

Коронавирус выявлен у девяти вернувшихся из ЮАР россиян
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });