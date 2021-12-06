У Сахалина сел на мель иностранный сухогруз

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В понедельник на Сахалине города Холмск выбросило на мель сухогруз "Xing Yuan" днем в понедельник выбросило на мель в городе Холмске, сообщили "Интерфаксу" в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".

Во время шторма судно снялось с якоря, но не смогло выйти в море, его понесло на берег и оно село на мель, сообщил собеседник агентства.

"Судно - в балласте, груза на нем нет. Повреждений не получило, утечки топлива нет, экипаж не пострадал. Решаем вопрос по возможности снятия его с мели, если позволят погодные условия", - сказал представитель центра.

Он добавил, что порт приписки сухогруза - Сьерра-Лионе, хотя "по названию - китайское судно".

Очевидцы сообщают в соцсетях, что судно находится у набережной Холмска.

По данным пресс-службы правительства Сахалинской области, экипаж балкера состоит из 12 граждан КНР, "эвакуацию они на данный момент не запрашивали". На борту судна находится 103 тонны топлива.