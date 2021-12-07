С иностранного сухогруза, выброшенного на побережье Сахалина, снимут экипаж

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж сухогруза Xing Yuan, севшего на мель возле набережной города Холмска (юго-западное побережье Сахалина), снимут с борта судна, сообщили "Интерфаксу" в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск" во вторник.

"Решается вопрос по снятию экипажа, каким образом его можно снять, так как погода мешает", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "топливо (из танков судна - ИФ) за борт не просачивается, здоровью экипажа угрозы нет, все живы". После снятия экипажа будет решаться вопрос о дальнейших действиях по перемещению судна, водолазы государственной Морспасслужбы во вторник обследуют корпус судна и измерят глубину фарватера.

Как сообщалось, днем 6 декабря при снятии с якоря в условиях штормовой погоды Xing Yuan понесло на берег. Судно выбросило на мель возле набережной Холмска, местные жители выложили в соцсети многочисленные фотографии и видео балкера возле берега. Экипаж состоит из 12 человек, все граждане КНР. На борту судна груза нет, в танках сухогруза 103 тонны топлива.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель иностранного сухогруза.