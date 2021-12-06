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Песков сравнил отношения РФ и США с "авгиевыми конюшнями"

Песков сравнил отношения РФ и США с "авгиевыми конюшнями"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил отношения России и США с "авгиевыми конюшнями" и предположил, что расчистить их за несколько часов вряд ли удастся.

"Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные "авгиевы конюшни" сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их за несколько часов беседы вряд ли возможно", - сказал Песков в эфире Первого канала.

Песков предложил надеяться на то, что лидерам удастся донести друг до друга свои обеспокоенности, четко сформулировать свои позиции и ответить на них.

По его словам, российско-американские отношения по-прежнему находятся в неудовлетворительном состоянии, хотя на некоторых направлениях начался диалог, оживление. "Пускай этот диалог пока не приводит к унисону в позиции, к договоренностям, но, тем не менее, это общение. Оно всегда лучше", - добавил Песков.

Дмитрий Песков США Россия

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