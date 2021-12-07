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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Во Владивостоке побит 72-летний температурный рекорд

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Минувший ноябрь в Приморском крае оказался невероятно теплым, во Владивостоке был поставлен рекорд плюсовой температуры воздуха за последние 72 года, сообщает Примгидромет во вторник.

"Во Владивостоке 29 ноября был установлен новый абсолютный максимум температуры воздуха для этой даты - +7,3 °С. Предыдущий рекорд, +6,6 °С, был зафиксирован более 70 лет назад (в 1949 году)", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в начале и середине месяца в Приморье было тепло и только в третьей декаде на южном побережье установилась привычная погода.

В среднем, в ноябре в Приморском крае температура воздуха ночью колебалась от 1...8 до -4...-11 градусов, в зависимости от района. В западных и восточных районах в отдельные ночи мороз достигал -22 градусов. В начале месяца днем воздух прогревался до 14 градусов, в южной половине региона - до 19. Потом температура колебалась от 1-6 до -9 градусов.

Похолодание в Приморье началось 10-23 ноября, что на 6-17 дней позже, чем в предыдущие годы.

"Сочетание повышенного температурного фона и значительного избытка осадков в ноябре встречается редко. В Приморье за последние 40 лет отмечалось всего два случая с аномально теплой погодой - в 1990 и 2004 годах. Но ноябрь 1990 года был сухим, и только ноябрь 2004 оказался аналогичным прошедшему месяцу", - добавили в Примгидромете.

Приморский край Владивосток Примгидромет

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