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Умерла сотрудница вокзала, попавшая под электричку в Екатеринбурге

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудница вокзала, которую на железнодорожной станции в Екатеринбурге во вторник сбил поезд, получила смертельную травму.

"В 8:27 на девятом пути станции "Екатеринбург-Пассажирский" машинист электропоезда, следующего по маршруту "Екатеринбург- Дружинино", допустил наезд на работника вокзала", - сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщила, что пострадавшая женщина скончалась в больнице.

Транспортная прокуратура после инцидента проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Кроме того, проверку организовали следственные органы.

Екатеринбург

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