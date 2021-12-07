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Госдума обвинила власти США в дискриминации выходцев из России

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Государственная дума в принятом во вторник заявлении осудила политику властей Соединенных Штатов Америки по отношению к российским соотечественникам в этой стране.

Согласно документу, на протяжении последнего года не менее 300 российских соотечественников, постоянно живущих в США, подверглись преследованиям американских спецслужб - обыскам, допросам, изъятию личных вещей и давлению - "по надуманным основаниям": из-за подозрений, что соотечественники ведут свою деятельность без специальной регистрации в качестве иноагентов. Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) из-за этого в ноябре был вынужден прекратить свою работу.

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Дума заявляет, что действия властей США грубо нарушают право соотечественников на возможность поддерживать связь с исторической родиной - Россией, при этом культурно-гуманитарные проекты Координационного совета "осуществляются на принципах открытости и сотрудничества в соответствии с американским законодательством" и не подпадают под действие американского закона о регистрации иностранных агентов.

Действия США "фактически вынуждают наших соотечественников отказаться от сохранения русского языка и культуры, от права на свою идентичность, что противоречит положениям Конституции Соединенных Штатов Америки", говорится в документе.

Депутаты заявили, что действия американских властей рассматривают как недружественные, требуют немедленного прекращения притеснений представителей русской общины в США и сохранения их прав. Также Госдума обращается к парламентским ассамблеям СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, ПАСЕ и парламентариям стран ЕС с призывом осудить дискриминационную политику США по отношению к выходцам из России.

Ранее МИД РФ заявлял, что Москва призывает администрацию президента США Джо Байдена прекратить преследование российских соотечественников. Подчеркивалось, что Россия и дальше будет отстаивать их права.

Госдума США

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