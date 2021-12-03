Москалькова призвала обратить внимание на попрание прав русскоязычной общины в США

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обеспокоена давлением на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей и призывает международных правозащитников обратить внимание на факты попрания прав российских соотечественников в США.

"Обеспокоена беспрецедентным давлением на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей, в результате которого из-за многочисленных обысков и допросов вынужден был приостановить работу Координационный совет организаций российских соотечественников США", - говорится в заявлении на сайте российского омбудсмена.

"Призываю своих коллег, всех представителей международного правозащитного сообщества обратить внимание на факты попрания прав соотечественников, находящихся в США, на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей как внутри диаспоры, так и с их исторической Родиной", - отметила омбудсмен.

Москалькова заявила, что многие представители русскоязычной общины и члены КСОРС стали фигурантами расследований о нарушениях закона об иностранных агентах.

"Деятельность КСОРС имеет исключительно гуманитарные цели, направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия, осуществляется на общественных началах. Такая деятельность не может рассматриваться как нарушающая американское законодательство", - подчеркнула она.

"Сожалею, что сложная политическая обстановка дополнительно накаляется такими действиями государственных органов США, продолжающих оказывать необоснованное давление на представителей русскоязычной диаспоры", - отметила Москалькова.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Вашингтоне возмущено действиями США против соотечественников и требует немедленно прекратить преследование российской диаспоры "под предлогом "подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов".

В посольстве подчеркнули, что рассматривают подобное поведение со стороны американских властей как "недружественное" по отношению к России.