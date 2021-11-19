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Посольство РФ потребовало от США прекратить преследование российской диаспоры

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне возмущено действиями США против соотечественников и требует немедленно прекратить преследование российской диаспоры.

"18 ноября на сайте Координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС) опубликовано заявление о приостановке работы структуры. Причина - продолжающееся на протяжении ряда лет беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей", - сообщается в фейсбуке посольства.

Отмечается, что дипломаты "возмущены враждебными действиями" США против соотечественников под предлогом "подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов".

"Требуем незамедлительно прекратить преследование представителей российской диаспоры", - заявили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что рассматривают подобное поведение со стороны американских властей как "недружественное" по отношению к России.

"Наша позиция по вопиющим инцидентам притеснения соотечественников неоднократно доводилась до американских властей. Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке Конституции США. По сути, речь идет о грубом попрании личных свобод в стране, претендующей именоваться "оплотом демократии"", - говорится в заявлении.

США Россия КСОРС

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