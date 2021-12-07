Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Петербуржец вывел из горевшей квартиры двоих мужчин, ребенка и питомцев

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Житель Петербурга вытащил из горящей квартиры двоих мужчин, а также вынес из соседних ребенка и домашних животных, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по городу.

Возвращаясь после прогулки с собакой утром 5 декабря, Николай Огнев услышал крики людей и увидел дым из окон подъезда дома 1 на Смоленской улице (сам он живет в соседнем подъезде). Оставив питомца, мужчина поднялся в горящую квартиру, открыл дверь и вытащил из помещения двоих мужчин, один из которых был без сознания.

Зная, что в этой квартире часто собираются люди, ведущие асоциальный образ жизни, Огнев вернулся на место пожара, чтобы помочь другим возможным пострадавшим. Выброс пламени и обрушение конструкций отрезали путь к выходу, но на выручку добровольцу подоспели пожарные.

Огнев продолжил помогать спасателям эвакуировать жителей подъезда. Ему удалось вывести ребенка, кота и собаку. По данным МЧС, всего во время тушения пожара из дома были эвакуированы семнадцать человек, в том числе трое детей и двое домашних животных.

В главке уточняют, что двое пострадавших госпитализированы с отравлением продуктами горения. Кроме того, при разборе элементов обгоревших строительных конструкций и мебели обнаружен труп мужчины.

Самому Огневу медицинская помощь не понадобилась. В МЧС решают вопрос о поощрении мужчины за отважный поступок.

По данным ведомства, 5 декабря в двухкомнатной квартире на Смоленской улице выгорела мебель на площади 30 квадратных метров. Пожарные оперативно выехали на место, к тушению были привлечены 29 сотрудников МЧС и семь единиц техники. На ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов.

Санкт-Петербург

Новости
Пандемия коронавируса

Попова сообщила, что ПЦР-тест может не выявить "омикрон" в первые сутки

Попова сообщила, что ПЦР-тест может не выявить "омикрон" в первые сутки
Пандемия коронавируса

Мишустин заявил, что в ситуации с "омикроном" надо быть готовыми к любому сценарию

"Газпром" ждет сокращения выбросов СО2 в России на 23 млн т за счет газификации

"Газпром" ждет сокращения выбросов СО2 в России на 23 млн т за счет газификации

Бывшего главу района в Петербурге заподозрили в хищении 165 млн рублей

Минстрой пожаловался на нехватку денег на расселение ветхих домов

Минстрой пожаловался на нехватку денег на расселение ветхих домов

Песков не счел здравыми заявления о военной помощи США в случае вторжения РФ на Украину

Сумма штрафов Google из-за запрещенного в РФ контента увеличилась еще на 9 млн руб.

Минцифры предложило разрешить сдачу биометрии онлайн через приложение

Минцифры предложило разрешить сдачу биометрии онлайн через приложение

Задержан экс-глава Калининского и Петроградского районов Петербурга Громов

В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID с середины октября

В России за сутки выявили минимальное число случаев COVID с середины октября
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });