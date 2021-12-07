Петербуржец вывел из горевшей квартиры двоих мужчин, ребенка и питомцев

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Житель Петербурга вытащил из горящей квартиры двоих мужчин, а также вынес из соседних ребенка и домашних животных, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по городу.

Возвращаясь после прогулки с собакой утром 5 декабря, Николай Огнев услышал крики людей и увидел дым из окон подъезда дома 1 на Смоленской улице (сам он живет в соседнем подъезде). Оставив питомца, мужчина поднялся в горящую квартиру, открыл дверь и вытащил из помещения двоих мужчин, один из которых был без сознания.

Зная, что в этой квартире часто собираются люди, ведущие асоциальный образ жизни, Огнев вернулся на место пожара, чтобы помочь другим возможным пострадавшим. Выброс пламени и обрушение конструкций отрезали путь к выходу, но на выручку добровольцу подоспели пожарные.

Огнев продолжил помогать спасателям эвакуировать жителей подъезда. Ему удалось вывести ребенка, кота и собаку. По данным МЧС, всего во время тушения пожара из дома были эвакуированы семнадцать человек, в том числе трое детей и двое домашних животных.

В главке уточняют, что двое пострадавших госпитализированы с отравлением продуктами горения. Кроме того, при разборе элементов обгоревших строительных конструкций и мебели обнаружен труп мужчины.

Самому Огневу медицинская помощь не понадобилась. В МЧС решают вопрос о поощрении мужчины за отважный поступок.

По данным ведомства, 5 декабря в двухкомнатной квартире на Смоленской улице выгорела мебель на площади 30 квадратных метров. Пожарные оперативно выехали на место, к тушению были привлечены 29 сотрудников МЧС и семь единиц техники. На ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов.