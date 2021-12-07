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Попова выступила против снятия антикороновирусных ограничений в РФ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Никакие введенные в РФ антикоронавирусные ограничения снимать нельзя, это может привести к росту заболеваемости COVID-19, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я бы хотела также отметить, что коэффициент распространения (коронавируса - ИФ) - показатель Rt - остается достаточно высоким, он не снижается ниже единицы на протяжении последних 10 дней, и это тоже заставляет нас думать о том, что снимать какие-либо ограничительные мероприятия сегодня совершенно преждевременно", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, "эпидситуация остается напряженной", каждые сутки по-прежнему регистрируется достаточно много случаев коронавируса.

"И здесь любое нарушение требований правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем и которая достигнута сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что в настоящее время в РФ замедляются темпы снижения заболеваемости коронавирусом.

Попова уточнила, что заболеваемость снижается на протяжении четырех последних недель, но на прошлой неделе она снизилась всего на 2,9% против 8,3% неделей раньше.

Также выросло число регионов, в которых растет заболеваемость, отметила она.

По словам Поповой, по итогам 48-й недели рост отмечен уже в 11 субъектах, хотя неделей ранее он был в семи. Отсутствие значимой динамики наблюдается в 17 регионах, а снижение заболеваемости продолжается в 57 субъектах, добавила глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула важность наращивания темпов вакцинации и соблюдения санитарных правил.

За последние сутки в РФ официально зарегистрированы 31 096 новых заболевших COVID-19, умерли за это время 1 182 человека.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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