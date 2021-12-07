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Два уроженца Дагестана получили 32 года колонии за убийство бизнесмена в Краснодаре

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд признал виновными троих жителей Дагестана в заказном убийстве краснодарского бизнесмена, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Решением суда Юсупу Юсупову назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима, Загиду Садулаеву - 14 лет колонии строгого режима, Рабадангаджи Курбангаджиев заплатит 180 тыс. рублей штрафа.

В зависимости от роли и степени вины каждого из осужденных приговор был вынесен по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), по ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму), п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму), ч. 2 ст. 326 УК РФ (использование заведомо поддельного государственного регистрационного знака в целях совершения преступления), ст. 316 УК РФ (укрывательство совершенных преступлений).

"Из приговора суда следует, что в конце 2019 года Юсупов согласился на предложение неустановленного лица убить краснодарского бизнесмена за деньги. Весной 2020 года Юсупов приобрел два пистолета, глушитель и 11 боевых патронов. Затем он предложил Садулаеву убить бизнесмена и передал ему на хранение оружие, которое тот спрятал в салоне автомобиля Lada Granta", - говорится в сообщении.

Установлено, что 29 июня 2020 года возле дома № 106 по ул. Леваневского в Краснодаре осужденные припарковали свой автомобиль рядом с машино1 потерпевшего. Когда бизнесмен сел в авто, Садулаев сделал несколько выстрелов в голову, грудь и живот мужчины. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Отмечается, что Курбангаджиев предоставил соучастникам жилье, а после совершения преступления вывез Садулаева в Дагестан.

Уточняется, что в судебном заседании вину в полном объеме признал лишь Садулаев.

Краснодар

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